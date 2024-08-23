بالفيديو.. موكب الإمام الرضا (ع) يخدم زوار الاربعينية

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هنا موكب الإمام الرضا عليه السلام الذي يعد واحد من اهم المواكب الحسينية على طريق الزائرين ليقدم الخدمات المختلفة بانواعها للوافدين من النجف الأشرف باتجاه كربلاء المقدسة.

,تبرزُ أهم الخدمات المقدمة في هذا الموكب التي تنوعت بين تجهيز وجبات الطعام على مدار أربعةٍ وعشرين ساعة للزائرين بالإضافة إلى تجهيزِ أماكن الاستراحة مع وجودِ مركزٍ صحي للخدمات الطبية.

وقال مسؤول موكب الإمام الرضا(ع)، الشيخ حسن البدري، ان "موكب الإمام الرضا عليه السلام تستطيع القول انه من اكبر المواكب في العراق ، وفي مبيتنا حوالي 9000 زائر، اضافة الى تقديم وجبات غذائية بشكل مستمر على مدار 24 ساعة".

ويقدمُ الموكب العديد من الفعاليات الدينية والثقافية التي تهدفُ إلى توعية الزائرين بالقيم والمبادئ السامية التي رسمتها الثورة الحسينية وأهدافها الإنسانية والثورية واهمها الوقوف بوجه الظلمِ ونصرة المظلوم .

وأشاد الزائرون بالخدمات المقدمة من المواكب الحسينية على طول الطريق حيث يتوافدُ على موكب الامام الرضا (ع) الزائرين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية التي جاءت لتجدد بيعة العهد والولاء للأمام الحسين ع في زيارة الأربعين .

وقال احد الزائرين "خرجنا من النجف جئنا من البصرة، منذ يومين نمشي، والحمد لله الخدمات متوفرة وجيدة جدا، وطريق الحسين لا يوجد به اي متاعب".