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الرشق: الاحتلال يغرق يوما بعد آخر في 'مستنقع' غزة

الرشق: الاحتلال يغرق يوما بعد آخر في 'مستنقع' غزة
الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، اليوم الجمعة، إن “العمليات البطولية القوية والمسددة لكتائب القسام وسرايا القدس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الباسل، تؤكد وفاء المقاومة بوعدها بأنَّ أرض غزَّة ستكون مقبرة للغزاة والمحتلين”.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان الرشق أضاف في تصريحٍ مقتضب، أن “كل يوم جديد يغرق جيش العدو أكثر وأكثر في مستنقع غزة”.

وأشار إلى أن “نتنياهو يعلم أن وعود النصر الساحق الماحق التي ما انفك يرددها، ما هي إلا أوهام وسراب”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و265 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و144 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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