شاهد.. مشاركة واسعة لمواكب أجنبية وعربية في زيارة الأربعين

العالم - خاص بالعالم

منذ أربعة أعوام والحاج جعفر من دولة البحرين يشارك في احياء الزيارة الاربعينية عبر موكب حسيني يقدم الخدمات المختلفة للزائرين في مدينة كربلاء المقدسة.

وقال أبو جعفر، وهو صاحب موكب من دولة البحرين، لقناة العالم: الحسين يوحدنا، الحسين يجمعنا، هذه مقولة من ذهب كتبناها.. نحن نأتي كل عام نبايع الامام الحسين ونقدم له الولاء والعهد.

وتشهد الزيارة الاربعينية مشاركة العديد من المواكب الحسينية من خارج العراق ومختلف الطوائف والمذاهب، قضية رسمت معالمها الأهداف السامية التي نهض من أجلها الامام الحسين عليه السلام، وحدت القلوب ورسخت المبادئ الإسلامية في نفوس الجميع.

وقال الشاب محمد حسن، وهو زائر قادم من استراليا، لمراسلنا: نحن شباب قدمنا قبل 12 يوما من استراليا لخدمة الامام الحسين وزوار الامام، وان شاء الله كل سنة نجدد المشاركة في المواكب ونطورها الى الاحسن.

ولم تكن القضية الفلسطينية غائبة عن دعوات المشاركين في الزيارة الاربعينية التي أصبحت قضية الشعوب الإسلامية، حيث دعت لتوحيد الصف ونصرة الشعب الفلسطيني، وإيقاف انتهاكات الاحتلال الصهيوني.

وتميزت زيارة الاربعين هذا العام بمشاركة واسعة لمواكب أجنبية وعربية جاءت لتجديد البيعة والولاء لصاحب الذكرى وتوشحت بشعار أن الامام الحسين عليه السلام يوحد الجميع.