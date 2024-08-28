شاهد.. كاميرا العالم ترصد تحركات جيش الإحتلال في مخيم الفارعة

العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم على المدخل الجنوبي لمخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس، حيث بدأت هذه العملية العسكرية التي لا زالت مستمرة لاكثر من 14 ساعة، حيث تتواجد الآليات العسكرية على مدخل مخيم الفارعة.

وأشارت مراسلتنا إلى الآلية العسكرية العسكرية والتي على ما يبدو ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يأخذ نقطة عسكرية لأحد المنازل كثكنة عسكرية لجيش الإحتلال الإسرائيلي، وفي الجهة المقابلة يتحصن جيش الإحتلال في أحد المحال التجارية منذ يوم أمس، حيث بدأت هذه العملية العسكرية في مخيم الفارعة بعمليات انزال جوي للجنود الاسرائيليين ثم تبعتها تعزيزات عسكرية من الحواجز المحيطة في مدينة طوباس وتحديدا حاجز الحمراء، حيث يسمع صوت إطلاق الرصاص من داخل المخيم.

ولفتت مراسلتنا إلى أن المعلومات المتوفرة من داخل مخيم الفارعة الى الآن شحيحة جدا بسبب بناء التواقم الصحفية من الوصول الى داخل المخيم، حيث ان حصيلة الشهداء في مخيم الفارعة بلغت أربعة شهداء والعملية العسكرية لازالت مستمرة في مخيمات الضفة الغربية وخاصة في مخيم الفارعة في طوباس، ومخيم نور الشمس في مدينه طولكرم بالاضافة الى مخيم جنين في مدينه جنين، وهذا المثلث ما بين طوباس وطولكرم وجنين يؤرق جيش الاحتلال الاسرائيلي بالمقاومة والأذرع العسكرية التي تنشط هذه المخيمات.

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