شاهد..300 صاروخ يهز كيان الإحتلال وتضعه في حالة طوارئ 

العالم - خاص بالعالم

الجبهة الشمالية على صفيح ساخن.. بعد أن شن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على جنوب لبنان شمال بلدات وقرى جديدة، ليرد حزب الله بإطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على العمق الإسرائيلي.



الإعلام العبري وصف الاعتداء على الأراضي اللبنانية بالضربة الإستباقية وأنها جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت وقادة الجيش.

وادعى الجيش الإسرائيلي استهداف 200 هدف في لبنان بـ100 طائرة حربية إسرائيلية، إلا أن حزب الله فند هذا الادعاء.



أما رد حزب الله فجاء بإطلاق أكثر من 300 صاروخ على عمق الكيان الإسرائيلي، وذلك كرد أولي على جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين. وأعلن الحزب أن استهداف المدنيين خط أحمر، وأن عقاب الاحتلال سيكون وخيمًا.



بأكثر من 300 صاروخ استهدف حزب الله 11 ثكنة وموقعًا لجنود الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري ومنصات القبة الحديدية، لتسهيل عبور الطائرات المسيرة باتجاه هدفها في العمق الإسرائيلي. وأعلن الحزب انتهاء المرحلة الأولى من الرد بنجاح.



وأعلنت المقاومة انها استهدفت 11 موقعا للاحتلال بينها قواعد 'ميرون'، و'زعتون'، و'السهل'، و'عين زيتيم'، و'نفح'، و'يردن' فيما أعلنت مصادر عبرية أستهداف مقرات الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية في تل ابيب.

صواريخ حزب الله التي غطت نيرانها مسافة 1500 كيلومتر داخل الأراضي المحتلة، زرعت الرعب في قلوب الإسرائيليين، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وإعلان حالة التأهب لمدة 48 ساعة داخل الكيان واعلان جيش الاحتلال فرض قيودًا جزئية على شمال الجولان وجنوبه والجليل والأغوار والكرمل ومناطق من تل أبيب، مؤكدًا التنسيق مع الجيش الأميركي.



وفي أول رد لواشنطن أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لوزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت في اتصال هاتفي أن بلاده ستواصل دعم" إسرائيل" في ما أسماه الدفاع عن نفسها، وأن الرئيس جو بايدن يراقب عن كثب الأحداث في"إسرائيل" ولبنان.

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