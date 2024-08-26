البنتاغون يكشف عن دور أمريكي مباشر في صد هجوم حزب الله على إسرائيل

العالم - الأميرکيتان

وأضاف المتحدث ذاته، الذي لم يكشف عن اسمه في حديث لوكالة "فرانس برس"، أن الولايات المتحدة ساعدت في تعقب ورصد هذه الصواريخ والطائرات المسيرة دون المشاركة في الضربات الإسرائيلية على لبنان أو في إسقاط المقذوفات القادمة.

هذا وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أمر في وقت سابق الأحد بتمديد تواجد مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيان: "أكد الوزير مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس واستمرار الدعم الأمريكي للدفاع عن إسرائيل ضد إيران وشركائها الإقليميين. وكجزء من هذا الدعم، أمر الوزير بالحفاظ على تواجد مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات في المنطقة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وعلى متنها مقاتلات وصلت إلى الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد تعليقا على هجوم حزب الله اللبناني على إسرائيل فجر الأحد، إن "ما حدث اليوم ليس نهاية القصة".

وزعم نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي دمر آلاف الصواريخ قصيرة المدى، والتي كانت جميعها تهدف إلى إيذاء مواطنينا وقواتنا في الجليل، واعترض جميع الطائرات بدون طيار التي أطلقها حزب الله لغرض استراتيجي في وسط البلاد".

وأضاف نتنياهو: "نحن نضرب حزب الله بضربات مفاجئة، قبل ثلاثة أسابيع قمنا بتصفية رئيس أركانه، واليوم أحبطنا خطته الهجومية" حسب زعمه.

وأعلن حزب الله أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن مسيراته عبرت كما هو مقرر.‏

وفي وقت لاحق، نفى "حزب الله" في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.