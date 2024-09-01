إعادة تشغيل قسم الإستقبال والطوارئ بمجمّع الشفاء في غزة

العالم - خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في حرم وداخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة حيث يظهر هذا المستشفى مدمرا من قبل الغحتلال قبل عدة اشهر في الاجتياح الأخير الذي وصل فيه الإحتلال بآلياته وطائراته الى هذا المكان بعد أن دمّر المباني ودمّر كل مرافق مجمع الشفاء والآن مستشفى الشفاء على موعد مع إفتتاح جديد لقسم الطوارئ والاستقبال.

ولفت مراسلنا إلا أنه قد تم ترميم بناء قسم المستشفى للتو وسيتم افتتاح هذا المبنى من وزارة الصحة الفلسطينية حيث سيكون جاهزا لاستقبال حالات الطوارئ، خاصة أن مدينة غزة تعاني بشكل كبير بالنقص المستشفيات التي دمرها الإحتلال الاسرائيلي باستهدافاته وجرائمه المتتالية بحق الشعب الفلسطيني ما اضطر وزارة الصحة أن تفتتح مجددا من أقسام الطوارئ في هذه المدينة المنكوبة.

ودخلت كاميرا العالم الى داخل قسم للتعرف على التعرف على ما فيه.

ويأتي ذلك عقب أشهر من تدمير قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي بشكل كامل، عقب عملية اقتحامه وتدميره خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...