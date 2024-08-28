استطلاع عالمي يكشف القضية التي تشغل بال سكان العالم منذ عامين

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ويظل التضخم الشاغل الأول للشهر التاسع والعشرين على التوالي، لكن القلق عند أدنى مستوياته منذ آذار/ مارس 2022.



ويستكشف الاستطلاع الذي تنفذه شهريا مؤسسة "إبسوس" للأبحاث ما يقلق العالم ما يعتقده الجمهور بأنه القضايا الاجتماعية والسياسية الأكثر أهمية، مستفيدًا من أكثر من عشر سنوات من البيانات لوضع أحدث النتائج في سياقها.





وعلى الرغم من الاضطرابات الأخيرة، تُظهِر بريطانيا تفاؤلاً متزايدًا. ارتفعت نسبة الذين يقولون إن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح بست عشرة نقطة.



يضع البيروفيون الآن الفقر والتفاوت الاجتماعي كشاغلهم الأساسي، حيث قال أكثر من نصفهم (51%) إنه مشكلة تواجه بلادهم.



كان مستوى القلق بشأن البطالة في الأرجنتين (51%) في ازدياد مطرد منذ ديسمبر 2023. وهي الآن ثاني أكبر مصدر قلق في البلاد، بعد التضخم مباشرة. ومع ذلك، فقد شهدت أيضًا أكبر زيادة شهرية في نسبة الأشخاص الذين يقولون إن الاقتصاد في حالة "جيدة".



التضخم



يقول حوالي واحد من كل ثلاثة (31%) في 29 دولة إن ارتفاع الأسعار يمثل مشكلة وكان الشاغل الأول بشكل عام لمدة 29 شهرًا متتاليًا. ويشهد هذا الشهر انخفاضًا طفيفًا عن الشهر الماضي ومستويات القلق أقل بخمس نقاط عن العام الماضي.



كانت الأرجنتين وبولندا دولتين قلقتين تاريخيًا، ولا يزال مستوى القلق لديهما مرتفعًا نسبيًا. ومع ذلك، بالنظر إلى العام، انخفضت درجة الأرجنتين بمقدار 17 نقطة، وانخفضت درجة بولندا بمقدار 10 نقاط.



وكانت الأرجنتين الدولة الأكثر قلقًا لمدة 18 شهرًا على التوالي (بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ونيسان/ أبريل 2024).



انخفضت درجة تركيا أيضًا هذا الشهر بست نقاط إلى النصف (50%) ممن ذكروا ذلك. وهذا أقل بثماني نقاط من العام الماضي وأدنى درجة مشتركة لعام 2024.



وبالمثل، انخفض مستوى القلق لدى بريطانيا العظمى بشكل كبير منذ العام الماضي بمقدار 16 نقطة، حيث أشار إليه الآن 27%.



الفقر والتفاوت الاجتماعي



وارتفعت نسبة ذكر الفقر والتفاوت الاجتماعي في 29 دولة بشكل طفيف هذا الشهر إلى ما يزيد قليلاً عن ثلاثة من كل عشرة (31%)، مما يضع هذه القضية على قدم المساواة مع التضخم.



يشعر البيروفيون بقلق خاص بشأن عدم المساواة في آب/ أغسطس هذا العام. ارتفعت النسبة التي تقول إنهم قلقون بمقدار 26 نقطة مئوية إلى النصف (51%). لا يزيد هذا بمقدار 18 نقطة عن العام الماضي فحسب، بل إنه أيضًا أعلى مستوى سجلناه للبلاد.



تشهد كولومبيا، جارة بيرو، أيضًا قلقًا متزايدًا بعد زيادة بمقدار 10 نقاط إلى خمسي (41%) قلقين. هذه هي أعلى درجة للبلاد منذ يوليو 2022 عندما كانت عند 43%.



من ناحية أخرى، يشعر المكسيكيون بقلق أقل بشكل ملحوظ هذا الشهر، حيث انخفض بمقدار 15 نقطة وخمس نقاط أقل من العام الماضي.



السيطرة على الهجرة



تظل النسبة التي ذكرت السيطرة على الهجرة في 29 دولة عند 17% هذا الشهر. ومع ذلك، بالنظر إلى التغيير منذ بداية العام، نرى أنه أعلى بأربع نقاط من آب/ أغسطس 2023.



هذا الشهر، تعد تشيلي الدولة الأكثر قلقًا، حيث اختارها ما يقرب من نصفهم (47%) كقضية رئيسية. هذا بعد زيادة بمقدار 11 نقطة منذ يوليو. على الرغم من أن درجة تشيلي كانت تتقلب حول خمسي الدرجة منذ بداية عام 2024، إلا أنها لا تزال أعلى بمقدار 22 نقطة عن العام الماضي.



هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي تضع فيه ألمانيا مراقبة الهجرة كاهتمامها الأساسي (قبل ذلك كان التضخم). ومع ذلك، شهد هذا الشهر انخفاض القلق بمقدار أربع نقاط بالنسبة للألمان، ليصبح أكثر مساواة مع القضايا الأخرى.



تعد درجة بريطانيا ثاني أعلى مستوى مسجل للقلق بالنسبة للبلاد هذا العام، حيث بلغت 30% هذا الشهر. وكانت أعلى درجة في يونيو 2024 عندما كانت 32%.



الوضع الاقتصادي



في المتوسط عبر 29 دولة، يصنف 38% الوضع الاقتصادي الحالي لبلادهم على أنه جيد، بزيادة نقطة واحدة عن الشهر الماضي.



أكبر الزيادات في التصورات الاقتصادية الإيجابية كانت في بلجيكا وجنوب أفريقيا، حيث ارتفعت كل منهما تسع نقاط عن الشهر الماضي. وقد شهدت جنوب أفريقيا على مدار العام الماضي أكبر زيادة في عدد الذين قالوا إن الاقتصاد يسير على ما يرام - بزيادة 17 نقطة عن أغسطس الماضي إلى 34% اليوم.

وتأتي هولندا في المرتبة التالية من حيث أكبر زيادة منذ بداية العام، ورغم انخفاضها قليلاً هذا الشهر، فقد ارتفعت بمقدار 15 نقطة عن العام الماضي.



كما شهدت فرنسا زيادة قدرها سبع نقاط، على الرغم من أن 22% إيجابية الآن، وتظل واحدة من أكثر البلدان كآبة.



وشهدت إسبانيا زيادة قدرها ست نقاط لتسجل البلاد أعلى درجة اقتصادية جيدة لها على الإطلاق (43%). وفي الوقت نفسه، انخفضت تايلاند والمكسيك بمقدار ست نقاط.