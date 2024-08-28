قيادي في الجهاد: المخيمات تشكل حالة رعب للإحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال منور في حوار مع قناة العالم خلال برنامج مع الحدث: ما يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية هو ليس مفصولا عما يحصل في قطاع غزة، ويحاول ايضا ان ينقل ثقل المعركة الى الضفة الغربية لما للضفة من مكانة لدى الطرفين، فلسطينيا هي اليوم تعتبر المنطقة التي هي على تماس مباشر مع الاحتلال ومع المستوطنين والموقع الاكثر ايلاما للعدو.

واضاف: الكيان الاسرائيلي من جانبه يعتبر ان الضفة الغربية بمفهومه التوراتي "يهودا والسامرة" هي قلب مشروع الحركة الصهيونية، الصراع في الضفة الغربية ليس صراعا بسيطا ولا عملية عابرة، لكن بالتأكيد امام كل ما يحصل في قطاع غزة وما يحصل في شمال فلسطين وجنوب لبنان ايضا يحتاج الى الكثير من القوة والادارة.

وتابع منور: وبالتالي الكيان الاسرائيلي مشتت على مستوى القوة، ولكن هو يحاول ايضا في الضفة الغربية قبل ان تقوى شوكة المقاومة يحاول اجتثاث المقاومة او تقليم اضافرها، ولكن ايضا هذا امر يحتاج الى وقت مع الاحتلال وهل سيستمر الى ما نهاية وهل سيكون تكرار لما حصل عام 2002 في انتفاضة وهي اسئلة مشروعة وايضا تحتاج اجوبة والى تدقيق.

وقال: تاريخيا المقاومة دائما ما تنبع من المخيمات والتجمعات التي تعيش حالة البؤس وما ينتج عنها، والمقاومة اليوم في الضفة الغربية بدأت من المخيمات وما زالت في المخيمات وهي تتصاعد وتنتشر على مستوى البيئة الفلسطينية في الضفة ولكن المخيم اليوم هو الاساس وعندما نتحدث عن جنين فهي مدينة مشهورة في مقاومة الاحتلال منذ 1936 واليوم ايضا تعود جنين في الصدارة بعد العام 2002، لذلك المخيمات تشكل حالة رعب للإحتلال لان بيئة المقاومة موجودة دخل هذه المخيمات ثم تبدأ بالانتشار الى خارج المخيمات، ما يقوم به اليوم المقاومون من مخيمات الضفة الغربية يؤكد هذا الامر...

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