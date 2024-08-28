انصارالله: سمحنا لجهات دولية بسحب سفينة النفط المحترقة "سونيون"

العالم-اليمن

وقال محمد عبدالسلام في تصريح صحفي "بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصاً الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون".



وأضاف "أن احتراق سفينة النفط المذكورة مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة".



وشدد محمد عبدالسلام على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بكيان العدو الصهيوني أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات اليمنية أينما يمكن أن تطالها يد القوات المسلحة اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.