أكثر من 65 شهيدا ومنظمات الأممية تكشف عن ضغوط "إسرائيلية"

العالم - فلسطين

ورصدت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ328 من العدوان، ارتكاب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 68 شهيداً و77 مصاباً، على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت الوزارة، إلى أنّ عدداً من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتقى 65 شهيداً في رفح جنوبي قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم 3 شهداء في استهداف دراجة نارية شمالي غربي مدينة رفح.

كما تجدد القصف المدفعي الصهيوني شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وطال إطلاق النار المكثف منطقة الزنة وعبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدف القصف المدفعي المنطقة الغربية لمحطة توليد الكهرباء، شمالي شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان واستهدفت طائرات الاحتلال أيضاً منزلاً في "مخيم 2" بالنصيرات.

وقصف الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة، ووصلت إصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارة للاحتلال على دير البلح، و شهيد إلى المستشفى من جراء غارة على منطقة البصة في دير البلح.

وشنت قوات الاحتلال غارات ليليةً مكثفةً، على مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والإصابات. وأكدت وزارة الصحة والدفاع المدني في غزة، ارتقاء 8 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة عبدو قرب فندق الأمل غربي مدينة غزة.

وبالتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة، أعلن "جيش" الاحتلال عن عمليةً عسكريةً واسعةً، على مدن وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة، أدّت لاستشهاد 17 فلسطينياً، بحسب المصادر الطبية الفلسطينية، في حصيلة أوّلية.

وحذّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من الوضع الانساني في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، وأكد أن الوضع في غزة، يسوء باستمرار دون تحسن في الأفق، والدعوات لوقف إطلاق النار تأتي بلا نتائج. وكشف عن تعرّض منظمات الأمم المتحدة لضغط إسرائيلي كبير يمنعها من أداء عملها.