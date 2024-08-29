بالفيديو والصور..مشاهد جديدة لاقتحام وإحراق السفينة اليونانية "سونيون"

العالم-اليمن

ونشر الإعلام الحربي للحركة، مقطع فيديو يظهر "مشاهد جديدة لاقتحام وإحراق السفينة اليونانية "SOUNION" في البحر الأحمر، والتي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأمس الأربعاء، أعلنت "أنصار الله" أنها سمحت بقطر سفينة نفطية تحترق منذ أيام، حيث قال المتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس": "بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة (سونيون)".

وأضاف: "نؤكد أن احتراق سفينة النفط المذكورة مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة".

وأكد عبد السلام، استمرار الهجمات البحرية متوعدا باستهداف السفن المرتبطة بكيان الاحتلال، بالقول: "على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بكيان العدو الصهيوني أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات اليمنية أينما يمكن أن تطالها يد القوات المسلحة اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".