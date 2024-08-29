وقالت القوى الوطنية، في بيانٍ صحافي، إنَّ "تُمعن القناتَين ليس فقط في نقل السردية الصهيونية وتبرير جرائم الاحتلال.. بل تُعلنان أيضاً حرباً إعلامية على جميع قوى المقاومة منذ بداية الحرب على غزة، لدرجة أن صحيفة هآرتس الصهيونية علّقت مراراً على "أهمية" قناة "العربية" بالنسبة للكيان".

وأضافت لجنة المتابعة، "ندعو جميع المشاهدين الفلسطينيين والعرب في كل مكان؛ وكذلك الشخصيات السياسية والنشطاء والإعلاميين والمحللين السياسيين لمقاطعة هاتين القناتَين الساعيتَين لتشويه الوعي الجمعي العام في العالم العربي عبر بروباغندا نفسية يتم صياغتها بأيادي صهيونية".

وتابعت اللجنة "ندعو كل الجهات المعنية في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لسحب ترخيص عمل القناتَين، ووقفهما عن العمل".

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، "نطالب نقابة المحامين لرفع الدعاوى أمام المحاكم المخاصة ضد القناتَين باعتبارهما شريكتَين في حرب الإبادة ضد شعبنا".

كما توجه اللجنة "دعوةً خاصةً للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإصدار توجيهاته لمراجعة سياسات القناتَين المعادية ليس فقط لشعبنا الفلسطيني وقضيته.. بل أيضاً تعادي نبض أمتنا العربية والإسلامية".

