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إيران، جهوزية تامة ورصد لتحركات الكيان.. السودان، خطر المجاعة يهدد الملايين

إيران، جهوزية تامة ورصد لتحركات الكيان.. السودان، خطر المجاعة يهدد الملايين
الجمعة ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول ما قال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد انه تم تحديث القدرات الدفاعية الجوية للجيش لمواجهة تهديدات الغطرسة العالمية.

العالم - بانوراما

وأكد صباحي فرد أن الجيش الإيراني ليس غافلا عن التهديدات الأخرى ويراقب عن كثب الكيان الصهيوني.

وبين أن قوات الدفاع الجوي حاليا في أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي من حيث الجاهزية والقوة القتالية، والتصميم والانتاج والتزود بالرادارات وأجهزة الاستشعار بالإشعاع وبدونه، والمسيرات ومعدات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، وكشف وتتبع أي جسم طائر معاد متخف من على بعد أميال.

ودعا قوى الغطرسة العالمية لوقف الخبث والحظر والتهديدات حتى تتاح الفرصة لحل الصراعات العالمية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما قالته مجلة إيكونوميست البريطانية إن السودان يحترق، وإن عاصمته الخرطوم قد سويت بالأرض في حرب تدور رحاها منذ أكثر من خمسمئة يوم لم تحظ سوى بنذر يسير من الاهتمام الذي حظيت به غزة وأوكرانيا.

وأضافت المجلة أن نحو 150ألف شخص قتلوا، كما تراكمت الجثث في مقابر مؤقتة يمكن رؤيتها من الفضاء، وأجبر أكثر من عشرة ملايين شخص -أي خمس سكان البلاد- على الفرار من منازلهم.

وحذرت المجلة في مقال افتتاحي من نذر مجاعة تلوح في الأفق قد تكون أشد فتكا من المجاعة التي عانت منها إثيوبيا في ثمانينيات القرن الماضي، ويقدر البعض أن نحو مليونين ونصف المليون مدني قد يموتون بحلول نهاية العام.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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