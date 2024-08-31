المقاومة الفلسطينية تستدرج قوات الاحتلال لعملية مزدوجة

العالم - الاحتلال

فعلى وقع الاجتياحات الاسرائيلية لبعض مدن ومخميات الضفة الغربية، نفذت المقاومة عملية مزدوجة في غوش عتصيون جنوب بيت لحم ومستوطنة كرمي تسور قرب الخليل. وأبلغ الجيش الاسرائيلي أن سيارة انفجرت في غوش عتصيون وعندما هرع الجنود الى المكان أطلق مسلحون النار فأصابوا جنديين وشدد جيش الاحتلال على أن انفجار السيارة كان في محطة وقود بمفرق غوش عتصيون وأن القوات وصلت إلى المكان مؤكداً استشهاد منفذي الهجومين. بدورها وصفت اذاعة الجيش الاسرائيلي العملية بالاستدراجية. وبدورها نقلت منصات اعلامية عبرية إصابة قائد لواء منطقة غوش عتصيون وهو برتبة عقيد وجندي، كذلك تحدثت الاذاعة عن إصابتين جراء عملية إطلاق نار ودهس في منطقة كرمي تسور شمال الخليل. فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية فرض حصار على الخليل بعد العمليتين في منطقة غوش عتصيون كرمي تسور وأفادت يديعوت أحرونوت عن أجهزة أمنية: بأن المنفذين قادا سيارتين بشارع ستين ثم اتجه الأول لمحطة الوقود والآخر نحو كرمي تسور. ولوحظ تضارب في المعلومات التي نشرها الاعلام الاسرائيلي والجيش لاسيما فيما يخص الاصابات وآلية تنفيذ العمليتين.