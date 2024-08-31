ما هو مخطط الكيان الصهيوني لتأخير الرد الإيراني على اغتيال هنية؟ 

العالم - ايران

وأضاف هذا المصدر المطلع بحسب وكالة انباء "فارس" انه وخلال الآونة الأخيرة، يسعى الصهاينة الى التواصل مجددا مع جماعات إرهابية جنوب شرقي إيران لاعادة تجهيزها بهدف زعزعة أمن البلاد.

ولفت هذا المصدر الى انه بالإضافة إلى تحريض الجماعات الإرهابية، هناك أيضا جهد خاص من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية لخلق تحريض إعلامي ونفسي في الفضاء العام للبلاد من خلال إساءة استخدام الأحداث الغامضة والأحداث التي تخلق تحديات اجتماعية وحتى التوجيه السلبي لبعض الاحتجاجات النقابية.

وتابع : إن استغلال أخطاء مثل حادثة لاهيجان المؤلمة وتعميمها على إرادة الشرطة والنظام ككل، إلى جانب نشر الشائعات وإعادة نشر الأفلام القديمة بهدف تأجيج المشاعر، هو جزء من التحركات التي قام بها العملاء الكيان الصهيوني خلال الأيام الأخيرة في الفضاء الافتراضي، وهو ما يتطلب يقظة الجهات المعنية أكثر من أي وقت مضى.

وختم هذا المسؤول بالقول: إن هذه الاجراءات والتحركات الإعلامية التي تاتي في خانه الحرب النفسية إللكيان الصهيوني لن تثني إيران عن الانتقام وقرار الرد اتخذ ولا عودة عنه.