بزشكيان:التعاون مع الجيران والعالم بأسره هو سبيل حل المشاكل الاقتصادية

العالم- ايران

وتحدث رئيس الجمهورية مباشرة الى الشعب الايراني في حوار تم بثه على القناة الأولى للإذاعة والتلفزيون الإيراني، والمحطات الإذاعية في الساعة 22:00 من مساء اليوم السبت بالتزامن.

يعد خطاب الليلة الأول من نوعه منذ تولي الرئيس بزشكيان منصبه وبعد أن أدى اليمين الدستورية كرئيس إيران التاسع قبل شهر تقريبًا.

وفي بداية خطابه، قال الرئيس الإيراني الجديد إن رضا الناس عن سياسات إدارته وأدائها أمر مهم بالنسبة له.

وأعاد بزشكيان دعوته للمجموعات السياسية المختلفة في إيران إلى وضع خلافاتها جانبًا لخدمة الشعب بأفضل طريقة.

وردًا على سؤال حول الحد من التضخم في الاقتصاد، قال رئيس الجمهورية إن فريقه الاقتصادي يعمل بشكل منسق لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الناس من خلال التخطيط السليم. كما أكد على ضرورة الحفاظ على الإجماع الوطني لمعالجة مخاوف الناس في المجال الاقتصادي.

وقال الرئيس أيضا إن التعامل والتعاون مع الدول المجاورة والعالم بأسره هو السبيل لحل المشاكل الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطط لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%، يجب جذب 100 مليار دولار من داخل البلاد وخارجها.

وقال بزشكيان إنه سيعقد أول مؤتمر صحفي له مع الصحفيين الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال حول رحلاته الخارجية إلى دول أخرى، قال إن العراق سيكون وجهته الأولى المخطط لها، مبينا: "العراق، صديق لنا واول زيارتي الخارجية ستكون لهذا البلد ومدينة النجف لزيارة مرقد الامام علي عليه السلام".

وفيما يتعلق بالفضاء الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي، قال بزشكيان إن حكومته ستعد برنامجا شاملا حول الفضاء الإلكتروني.

يتبع