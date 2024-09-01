اللواء موسوي: الدفاع الجوي للجيش في طريقه لاعتلاء قمم الاكتفاء الذاتي

العالم - ايران

وصف اللواء السيد "عبد الرحيم موسوي" في رسالة بمناسبة ذكرى تأسيس قاعدة خاتم الأنبياء المشتركة للدفاع الجوي، هذا اليوم بأنه تذكير بعشرات عمليات الدفاع الجوي خلال سنوات الحرب التي فرضها نظام صدام البائد على إيران وآلاف الأيام والليالي من الحراسة والكشف والتعرف والرصد والتعامل مع التهديدات الجوية وحماية المراكز الحساسة والحيوي دفاعاً وضماناً لأمن سماء البلاد.

وأضاف: هذا اليوم هو يوم الأمل لقدرة قوات الدفاع الجوي للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة على طريق اعتلاء قمم الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي واستخدام قدرات جيلين من المحاربين القدامى والشباب في تطوير التفاعل مع المراكز والشركات المعرفية والجامعية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وصرح ان هذه المساعي اثمرت نتيجة قيمة تجسدت في الحفاظ على القوة القتالية وتحسينها والاختبارات الناجحة لأنظمة الرادار والدفاع وأنظمة الطائرات بدون طيار الاستراتيجية في العديد من المناورات المستقلة والمشتركة لهذه القوة المقتدرة.

واکد ان القوات الدفاع الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية تستعد لتنفيذ أي مهمة يتم الإعلان عنها تحت قيادة قاعدة خاتم الأنبياء المشتركة للدفاع الجوي ونتيجة هذا التآزر برزت في نجاح الجمهورية الإسلامية الايرانية في الرد على أعداء النظام الإسلامي.