شاهد.. الكشف عن هوية منفذ عملية الخليل البطولية

العالم - فلسطين

وقالت وسائل اعلام العبرية إن منفذ عملية إطلاق النار التي قتل فيها 3 ضباط إسرائيليين عند معبر ترقوميا جنوب غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة هو الشهيد مهند العسود من سكان بلدة إذنا بالخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد مهند محمد محمود العسود (34 عامًا) برصاص الاحتلال في الخليل.

والشهيد مهند العسود من مواليد الأردن، وقد عاد مع عائلته إلى فلسطين عام 1998 بعد الحصول على "لم شمل". وقد التحق بالحرس الرئاسي الفلسطيني، وتم إنهاء عمله عام 2015.

وارتقى الشهيد مهند العسود بعد أن حاصرت قوات من جيش الاحتلال بيتًا قديمًا في منطقة المحاور وسط مدينة الخليل، وأتبعت ذلك بتعزيزات عسكرية.

وأظهرت مقاطع فيديو محاصرة جنود الاحتلال للمنزل، واشتباك المنفذ العسود معهم، قبل إن يتم إطلاق صاروخ محمول على الكتف باتجاه المنزل، ما أدى لاستشهاد الشاب، الذي اختطف الجنود جثمانه.