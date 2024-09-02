قوات الاحتلال تغلق الخليل وتنتقم من عائلات منفذي العمليات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل ان قوات الاحتلال اغلقت مدينة الخليل بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية والحواجز العسکرية، عقب عملية نوعية نفذها مهند العسود.

ووفق شهود عيان، نشر الجيش قواته في مدينة الخليل وقراها الغربية والشمالية وأغلق الشوارع الحيوية بالحواجز العسكرية.

وأکد مراسل قناة العالم ان عدداً کبيراً من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اذنا وهي بلدة منفذ العملية مهند العسود وقامت بتحطيم کل محتويات منزل عائلته بشکل کامل ونکلت بعائلته قبل الانسحاب.

وهاجم قوات الاحتلال منزل منفذي عملية غوش عتصيون ايضاً وتم اعتقال 5 من أفراد العائلتين وتم اقتيادهم جميعاً الی مراکز التحقيق.

وأشار مراسل العالم الی اعتقال فتاة فلسطينية في منطقة وادي النصاری جنوب مدينة الخليل بجوار الحرم الابراهيمي ونقلها الی جهة مجهولة.