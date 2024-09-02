مقتل 6 على الأقل وإصابة 13 آخرين في هجوم انتحاري في كابول

العالم-أفغانستان

وقال المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان عبد المتين قاين إن الانفجار وقع على طريق دار الأمان، أحد الطرق الرئيسية في كابول.

وأكد قاين أن التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الحادث والضحايا بدقة، لكن التفاصيل الكاملة لم تُفصح بعد.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن الشرطة الأفغانية، أعلنت مقتل 6 على الأقل وإصابة 13 آخرين في هجوم انتحاري بالعاصمة كابول.

ووفقًا لبعض المصادر الإخبارية المحلية، يُعتقد أن الانفجار كان هجومًا انتحاريًا، لكن لا توجد حتى الآن تأكيدات رسمية حول هذا الأمر. لم تعلن أي جهة أو مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة، ويظل الدافع وراء الحادث غامضًا.