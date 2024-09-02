أبو عبيدة: تعليمات جديدة لحراس الأسرى حال اقتراب جيش الاحتلال منهم+فيديو

العالم- فلسطين



وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر منصة "تليجرام"، إن نتنياهو وحكومته يتعمد قتل العشرات من أسراهم من خلال القصف الجوي المباشر.



وأضاف، "نقول للجميع وبشكلٍ واضحٍ أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليماتٌ جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".



وشدد أبو عبيدة، على أن إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت، وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء.



وفور انتهاء تغريدة "أبو عبيدة" نشرت كتائب القسام، صورة مرفقة بمعادلات تحذر فيها رئيس حكومة الاحتلال وجيشه جاء فيها : "ضغط عسكري يساوي الموت والفشل.. صفقة تبادل تساوي حرية وحياة".







وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام، مشاهد لأسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، والذين كان من المفترض أن تشتمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل في حال أبرمت على عدد منهم ضمن الأحياء.



ويُظهر الفيديو الذي بثته "القسام"، لقطات موجزة يعرّف خلالها الأسرى الإسرائيليين الستة -الذين لقوا حتفهم بغزة- عن أنفسهم، ويختم بعبارة "انتظرونا".



ومن بين من ظهروا في المقطع، الأسير الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبيرغ، والذي سبق أن ظهر في مقطع مصور، قبل أشهر، كدلالة على وجوده على قيد الحياة آنذاك والذي اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن بقائه في غزة أسيرا بسبب رفضه الوصول إلى وقف لإطلاق النار.