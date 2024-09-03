سرايا القدس تفاجئ الاحتلال بقدرات نارية جديدة

العالم _ فلسطين

بينما يتخبط الاحتلال الإسرائيلي للخروج من مستنقع عدوانه على قطاع غزة، يجد نفسه في مواجهة مقاومة شرسة في الشطر الفلسطيني الآخر تمثل تهديدا وجوديا أكثر خطورة بفعل التداخل الجغرافي مع الداخل الاسرائيلي المحتل ما دفعه إلى تصعيد عملياته العسكرية في الضفة الغربية.

على وقع هذه التطورات كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تصاعد قدراتها التسليحية مع دخولها مرحلة جديدة من تصنيع وإنتاج العبوات الناسفة في الضفة الغربية ما يعزز قدراتها في مواجهة جيش الاحتلال وايقاع خسائر أكبر في صفوف قواته.

وفي هذا الاطار تمكنت كتيبة طوباس من تفجير 5 عبوات ناسفة، مستهدفة جنود الاحتلال وآلياته، فيما تمكنت كتيبة طولكرم من تنفيذ 6 عمليات مماثلة. كما استطاعت كتيبة جنين تنفيذ أكثر من 15 عملية تفجير بالعبوات الناسفة، محققة إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.

وفي اليوم السابع من الهجوم الاسرائيلي على شمال الضفة الغربية استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخرون برصاص وحدة القنص التي أطلقت النار باتجاه أحد المنازل في مخيم طولكرم. وفي جنين دفع الاحتلال تعزيزات عسكرية لمخيمها، كما عمد جيش الاحتلال إلى تفجيرِ منازل سكنية، واعتقال 25 فلسطينيا.

وفي قرية بالقرب من طولكرم تعرض مواطن فلسطيني بجروح اثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب كما أصيب مواطن آخر برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية حسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا مخيم الفوار جنوب الخليل وبلدة سعير شمال شرق الخليل وبلدة بير زيت شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة فيما شرعت بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة الزاوية غرب سلفيت. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة بمدينة نابلس مصحوبة بجرافة عسكرية وسط دوي إطلاق نار داخل المخيم.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنين عن استشهاد 40 فلسطينيا، ليرتفع عدد شهداء الضفة إلى 681 منذ أكتوبر الماضي.