تقرير.. حماس تجند 3 آلاف مقاتل جديد في غزة

العالم- فلسطين

وبحسب التقارير فإن "المسؤولين الأمنيين حددوا علامات مثيرة للقلق تشير إلى تجدد نشاط حماس في شمال قطاع غزة".

وقالت: ان حماس تنجح في استعادة قدراتها في المنطقة.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية ان التقديرات تشير إلى أنه تم تجنيد نحو 3000 مقاتل جديد في الحركة، مزودين بالأسلحة والذخائر.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن جيش الإحتلال لن يحقق المزيد من المكاسب في قطاع غزة، وأن الحل الوحيد يكمن في عقد صفقة لاستعادة الرهائن سواء الأحياء منهم أو الأموات.

وفيما يتواصل عدوان الإحتلال على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن استشهاد أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.