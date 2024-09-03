روسيا تسقط عشرات المسيرات الأوكرانية وتقتل عشرات الجنود في دونتيسك

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تبادل للبيانات العسكرية بالتطورات في ميدانِ القتال بين موسكو وكييف، فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاطَ 30 مسيرة أوكرانية و'تحريرَ' بلدة سكوتشنويه في دونيتسك، و'القضاء على 1690 عسكريا أوكرانيا في الاربع و العشرين ساعة الماضية.

القوات الروسية دمرت مواقع في مجمع الطاقة والصناعات العسكرية بأوكرانيا، وورش تجميع وتخزين المسيرات وإسقاط 3 قنابل و26 صاروخا و30 طائرة مسيرة وتدمير 4 محطات حرب إلكترونية و12 مستودعا للذخيرة ومحطة رادار.



بالمقابل أعلنت أوكرانيا ايضا، عن مقتل وإصابة 1300 جندي روسي في عدة محاور قتال خلال الـ24 ساعة الماضية وإسقاط 27 مسيّرة روسية من أصل 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

وقال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنيسكي في تطبيق التلغرام إن القوات الروسية استخدمت صواريخ باليستية وموجهة في الهجمات "استخدمت القوات الروسية صاروخين باليستيين وصاروخا موجها استهدفت منشأة تعليمية ومستشفى مجاورا في منطقة بولتافا وسط أوكرانيا ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن واحد و اربعين شخصا وإصابة مئة وثمانين آخرين".

وذكر إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زاباروجيا، على تطبيق تليغرام أن شخصين أصيبا أيضا في زاباروجيا. مضيفا أن المنطقة شهدت هجوما وقصفا على 11 تجمعا سكنيا، من بينها هجوم صاروخي على مدينة زاباروجيا المركز الإداري للمنطقة، مما ألحق أضرارا بعدة مبانٍ.

حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك، سيرهي ليساك، قال إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على مدينة دنيبرو، ادت الى مقتل وإصابة عدة اشخاص.



أبتي علاء الدينوف، قائد قوات 'أحمد' الروسية، توعد القوات الاوكرانية و قال إنها لا أملَ لها بالتقدم في منطقة كورسك وسيتم القضاء عليهم.