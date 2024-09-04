شاهد.. ما هو السيناريو الأقرب لسقوط حكومة نتنياهو؟

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم "فارس الصرفندي" إن المشهد السياسي في كيان الاحتلال إنتقل إلى مرحلة جديدة، حيث الصراع بين الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي طفى على السطح لأول مرة.

وأشار مراسل العالم إلى مقال للكاتب الإسرائيلي إسحاق بريك حيث وصف فيه المرحلة الحالية بأنها الأخطر في تاريخ كيان الاحتلال، في إشارة إلى الخلاف بين المستوى السياسي والمستوى الأمني الذي قد يؤدي إلى تمرد أمني، حيث إن عددًا كبيرًا من الأمنيين الإسرائيليين نصحوا نتنياهو بعدم البقاء في محور فيلادلفيا والبحث عن صفقة بديلة.

وأوضح مراسل العالم أن بنيامين نتنياهو لا يزال يملك 64 مقعدًا في الكنيست، مما يضمن بقاءه في رئاسة الحكومة حتى الآن.

ورأى مراسل العالم أن سيناريو سقوط حكومة نتنياهو حسب المعطيات على الأرض، هو التمرد داخل حزب الليكود، الذي ينتمي إلية نتنياهو، ملفتا إلى أن هذا التمرد أصبح وقته مناسبًا خاصة بعد نزول الإسرائيليين بهذا الكم إلى الشارع ضد حكومة نتنياهو.



وأوضح الصرفندي، أن المتمردين في حزب الليكود يجب أن يكونوا خمسة من أعضاء الكنيست، وعلى رأسهم يوآف غالانت الذي وصل إلى حد الصدام مع نتنياهو ويشكلون كتلة برلمانية داخل الكنيست الإسرائيلي. مشيرا إلى أن القانون الإسرائيلي لا يسمح بتشكيل كتلة برلمانية بأقل من أربعة أعضاء.

أكد مراسل العالم أن خمسة أعضاء من حزب الليكود اذا تمردوا على نتنياهو وشكلوا كتلة برلمانية، فإن حكومة نتنياهو ستسقط وتنتهي للأبد، غير هذا السيناريو، لا يمكن أن تنتهي هذه الحكومة.