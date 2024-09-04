شاهد.. خضروات ولحوم في ام درمان بالسودان دون مقابل!

العالم - خاص بالعالم

هناك يمكنك أن تحصل على مستلزماتك من الخضروات واللحوم دون أن تدفع شيئا، فهي سوق مجانية بالكامل تتجول بها مبادرة "سقيا وإطعام" في أحياء مدينة أم درمان في بادرة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تخفيف أعباء الحياة اليومية عن كاهل الأسر المحتاجة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال مشرف مبادرة "سقيا وإطعام"، محمد المصطفى، لقناة العالم: عندما اعمل على تجهيز مجموعة من الخضار المتنوعة واللحم والزيوت، فهذا يعمل على توفير الطعام لأسرة متكونة من 6 افراد تقريبا ولمدة 4 الى 5 ايام.

المبادرة التي تعتمد في تمويلها على تبرعات الخيرين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إختارت الخضروات واللحوم لكونها أضحت بعيدة عن متناول أيدي الأسر المقيمة في أم درمان والنازحة إليها، فالأسعار المرتفعة أجبرت الأسر على التخلي عن عاداتها الغذائية وإعتماد أصناف الوجبات الأقل كلفة.

وقالت السيدة جواهر علي، وهي من سكان مدينة أم درمان، لقناة العالم: بالنسبة للمواطن فهذه المبادرة تشكل مساعدة جميلة وتخفف المعاناة عن المواطن، هناك من يستطيع الشراء، ولكن الاغلبية لا يستطيع شراء الخضار واللحوم.

وتنشط مبادرات المجمتع المدني في محاولة لسد نقص الغذاء وتداعيات الجوع الذي يواجه آلاف الأسر السودانية، ما جعلها تحظى بإهتمام السلطات الحكومية.

نجاح المبادرة في الوصول الى عدد من أحياء المدينة لا يعد مجرد خطة لتوزيع الطعام، بل هو رسالة أمل وتكاتف تذكر الجميع بقيمة العطاء ومشاركة السودانيين أوجاعهم في ظل الظروف الصعبة.