القسّام تبعث رسالةً جديدة لعائلات أسرى الاحتلال+فيديو

العالم-فلسطين

وحمل مقطع الفيديو عنوانًا باللغة الإنجليزية "أنا قادم لبيتي".

وظهر في الفيديو الأسير الذي يحمل الجنسية الأمريكية هيرش غولدبيرغ، والذي سبق أن ظهر في مقطع مصور، قبل أشهر، كدلالة على وجوده على قيد الحياة آنذاك والذي اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن بقائه في غزة أسيرا بسبب رفضه الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وقال غولدبيرغ، إن الشيء الأسوأ من كل الذي يعيشه هو محاولة "إسرائيل" قصفه دون توقف.

وقال الأسير القتيل الأخير، إنه يطالب حكومته بالعودة إلى منزله دون أن تمسه شعرة. وطالب الأسرى الستة حكومة بنيامين نتنياهو بالإسراع في إبرام صفقة تبادل للأسرى، وضمان عودتهم أحياء إلى عائلاتهم.

وأظهر مقطع الفيديو مشهدًا سابقًا لخطاب نتنياهو، وهو يقول إنه سيعيد جميع الأسرى من غزة أحياء.

وختمت القسام المشهد بعبارة "الوقت ينفد".

ونشرت القسام عبر حسابها على "تليجرام"، أن الأسير القتيل الخامس "هيرش جولدبرج بولن"، سيتحدث اليوم الساعة 11 مساءً.

ويوم الإثنين، بثت كتائب القسام، مشاهد لأسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، وتوعّدت بنشر رسالة كل أسير قبل مقتله.

ويوم الأحد، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو تحت عنوان نتنياهو يصنع العشرات من "رون أراد"".

وتساءلت كتائب القسام في بداية رسالتها: "أي بطولة هذه وأنتم تسترجعونهم جثثًا بعدما قتلتموهم عمدًا؟

وأظهر الفيديو غارات عنيفة شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، وعلقت عليها بالقول: "بالفعل كانوا أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وأوردت القسام تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيها: "لو خيروني بين فيلادلفيا وإعادة المختطفين سأختار فيلادلفيا".

وعرضت الكتائب صور الأسرى الإسرائيليين الستة الذي استعاد الجيش الإسرائيلي جثثهم، وقالت "اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم، لقد أصبحوا من الماضي، نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد".

ووجّهت القسّام رسالةً لعائلات الجنود الأسرى، قائلة: "الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".

وجاءت رسالة "القسام" بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عثور على جثث 6 أسرى في رفح جنوب قطاع غزة، ما أثار غضب إسرائيلي كبير على حكومة نتنياهو، وسط إعلانات متتالية لإضراب شامل غدا الاثنين تشارك فيه النقابات العمالية.

ويُذكر أن "رون أراد" هو طيّار إسرائيلي سقطت طائرته في لبنان، ومصيره مجهول منذ عام 1986.