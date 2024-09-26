شاهد لحظة إنفجار صواريخ حزب الله بمستوطنات الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في لبنان قصفت المقاومة ‏مدينة صفد المحتلة بثمانين صاروخا ومستوطنة أحيهود بخمسين ‏صاروخا ومستوطنة كريات آتا شرقي مدينة حيفا بخمسين صاروخا.

كما استهدفت المقاومة بصليات من الصواريخ مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة دادو والمقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد.



كذلك قصفت المقاومة بصليات صاروخية مستوطنة كريات موتسكين ومجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا آما مستوطنة كريات شمونة فقصفتها هذه المرة ‏بصليات من صواريخ فلق اثنين.



كذلك نشرت المقاومة مشاهد من عملية استهدافها بسرب من المسيرات الانقضاضية مقر وحدة المهام البحرية الخاصة 'الشييطت ثلاثة عشر في قاعدة عتليت شمال فلسطين المحتلة ومشاهد من عملية استهدافها مطار مجيدو وقاعدة عاموس ومصنع زخرون شمال فلسطين المحتلة.



جيش الاحتلال وإعلامة رصد إطلاق أكثر من مئة وخمسين صاروخا من لبنان معترفا بوقوع أضرار جسيمة جراء سقوط الصواريخ في منطقة صفد ومستوطنات روش بينا وبيريا وعميعاد وكريات شمونة فضلا عن سقوط صواريخ على جبل الجرمق قرب قاعدة 'ميرون' الجوية.



وأكدت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية أنه بعد القصف العنيف على عكا أصبح هناك صف طويل من المستوطنات في الجليل ومرتفعات الجولان في حالة تأهب لاستمرار هجمات حزب الله على الشمال.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من نقل القوات النظامية والاحتياطية إلى الحدود الشمالية بما في ذلك الفرقة 98 لا يوجد استعداد فوري للدخول البري إلى لبنان كاشفة عن أن أغلبية القيادة العليا في الكيان ترى أن الأخير ارتكبت خطأ مأساويا ومريرا مرتين من قبل :عامي 1982 و2006 داعية لعدم الدخول في فخ الموت الذي يعده حزب الله.

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