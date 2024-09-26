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تفاصيل استهداف حزب الله لصفد المحتلة بـ80 صاروخ

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني بإطلاق حزب الله لرشقات مكثفة ونوعية طاولت العديد من المواقع والمدن والقواعد الاسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، والتي وثقتها المقاومة بـ9 بيانات تحدثت فيها عن إستهداف مدينة صفد بـ 80 صاروخا، مايعني فشل القبة الإعتراضية.

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وأشار مراسلنا إلى أن القبة الحديدية كانت قد اعترضت عددا قليلا من صوريخ حزب الله وسقط الباقي كله في مدينة صفد المحتلة بتوثيق الصور التي سربت من الإعلام الإسرائيلي بالاضافة الى قاعدة شمشون ومستعمرة احيوهوت هذه المستعمرة الجديدة التي تبعد أكثر من 35 كيلو مترا عن أقرب نقطة حدودية، إضافة الى قاعدة دادو، وكريات شمونة كريات موتوسيكل، ومصانع التجهيزات العسكرية رافائيل في زخاروف وغيرها من القواعد والمدن الفلسطينية المحتلة.

ولفت مراسلنا إلى أنه قبل لحظات أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بين بلدتي زوطر ويحمر شقيف في قضاء النبطية سبقه غارات استهدفت بلدة معروب وايضا غارة بين بلدتي معروب وباريش وغاره استهدفت بلدة معركة بالاضافة الى غارات استهدفت خراج بلدة زبقين وغارات كانت تستهدف بلدتي مزرعة مشرف محروره كافره تولين البازورية وداير.

وكان قد أعلن الإحتلال، اليوم الخميس، رصدها إطلاق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه شمالها، ما تسبب في حريق وأضرار، في رابع أيام "أعنف وأوسع" تصعيد منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "12" العبرية بأن "حزب الله" أطلق أكثر من 80 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى منذ وقوع "مجزرة الضاحية" الجنوبية قبل ساعات.

وفي وقت سابق الخميس، استشهد شخصان وأصيب 15 آخرون، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع،

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إنّ الجيش الإسرائيلي رصد نحو 45 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد (تحتضن مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي) وعدد من المستوطنات في الجليل الأعلى (شمال).

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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