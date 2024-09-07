عراقجي يثمن موقف هذا البلد العربي تجاه جرائم كيان الاحتلال

العالم - ايران

وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية جمال عامر، قال عراقجي إن العلاقات بين إيران واليمن واستمرار المشاورات بين الجانبين بهدف تعزيز أمن المنطقة لها أهمية كبيرة.

وثمن وزير الخارجية الإيراني مواقف حكومة وشعب اليمن إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وقال، في الوقت الذي تكتفي فيه العديد من الدول فقط بإعلان مواقفها ضد الكيان الصهيوني تدافع حكومة وشعب اليمن عمليا عن مظلومية الشعب الفلسطيني.

ودعا عراقجي وزير الخارجية اليمني لزيارة طهران لمواصلة المباحثات وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين الثنائي والإقليمي.

بدوره، هنأ عامر، عراقجي، بتعيينه في منصب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له النجاح، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى تصاعد الصراعات في المنطقة والهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، وقال، إن موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني المظلوم لن يتغير.

وأكد عامر أهمية الوثائق والاتفاقيات السابقة بين إيران واليمن، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.