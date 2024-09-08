جنين.. اصلاح ما دمره الاحتلال في 10 أيام، بيوم واحد

العالم - مراسلون

عاد صوت الحياة إلى المدينة التي اعتادت على انتزاع الحياة. جنين التي يتوعدها الاحتلال بإعادة اقتحامها وتدميرها، تقف على ركام شوارعها ومحالها ومنازلها المدمرة.

ثمة ما يواسي هنا، يقول الناس لقد وقفنا في وجه الاحتلال.

ما دمره جيش التدمير في عشرة أيام أعاد الفلسطينيون إصلاحه بيوم واحد.

وقال عضو لجنة خدمات مخيم جنين محمد المصري:"تم تدمير 80 بالمئة من البنية التحتية وتم تدمير تقريباً 35 منزل بشکل کلي وتم حرق بعض المنازل ويقوم مهندسو وکالة الغوث باختيار احدی الحالات اما هدم تلک المنازل او ترميمها. وطبعاً أکثر من 70 بالمئة من المنازل بحاجة الی ترميم".

لا أرقام توضح حجم هذه الخسائر، دمرت اليات الاحتلال الحي الشرقي في جنين، ومراكز وشوارع حيوية وسط المدينة، وفي المخيم، منبت المقاومة فجر وحرق منازل مدنيين بذريعة وجود المقاومين.

وقالت عائشة ابو سرور وهي مواطنة دمر الاحتلال منازل اولادها ان الاحتلال يريد ان يشردنا من بلادنا لکننا لن نترک بلادنا فإذا ارادوا ان يستمروا بالقتل ليستمروا، انهم منعونا من التعليم والعلاج والعيش في حالة طبيعية وحرمونا من العمل. انه احتلال بغيض. لقد دمروا 3 بيوت من بيوتنا.

ترميم صورة جيش الاحتلال المتهاوية من خلال التدمير والتجريف وتضييق العيش على الفلسطينين، هو الحقيقة التي يدركها الفلسطينيون، اما ترميم الشوارع والدمار يعلم الاحتلال جيداً كيف يمارسها الفلسطينيون.

رغم تهديدات الاحتلال الاسرائيلي بإعادة اقتحام مخيم جنين وتهجير أهله الا ان أهالي المخيم يواصلون العيش، لأنهم يؤمنون بأن العيش هو السبيل نحو التحرير.