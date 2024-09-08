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السعودية تعلن إعدام 3 اشخاص.. بتهمة "خيانة الوطن"

السعودية تعلن إعدام 3 اشخاص.. بتهمة
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص أُدينوا بجرائم تنظوي على "خيانة الوطن".

العالم - السعودية

وأوضحت الداخلية في بيان: "أقدم كل من طلال بن علي بن خنيفس الهذلي ومجدي بن محمد بن عطيان الكعبي ورايد بن عامر بن مطر الكعبي - سعوديي الجنسية - على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم، وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معهم واعتناقهم منهجًا إرهابيًا يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتحريضهم لأشخاص للقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وتابعت: "بإحالتهم إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، والحُكم عليهم بالقتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العُليا، وتم تنفيذ حُـكم القتل بالمذكورين يوم الأحـد 05/ 03/ 1446 هـ الموافق 08/ 09/ 2024 م بمنطقة الرياض".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

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