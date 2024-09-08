قائد القوات البرية: "إسرائيل" تدعم فرق التخريب على الحدود الايرانية

العالم - إيران

وقال قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور، في تصريح له، في حروب اليوم تختلف تكتيكات الإرهابيين والعناصر المعادية للثورة والأشخاص أو حتى المعدات والأدوات التي يستخدمونها مقارنة بالماضي، وأضاف: في الأشهر القليلة الماضية، شهدنا هجمات إرهابية على مراكز الشرطة ومخافر الحدود في جنوب البلاد، وتأكدنا أن هذه الهجمات لم تكن من مجموعة واحدة فقط، بل هناك جهاز استخباراتي قوي يقف وراء هذه العملية ويستخدم الجماعات المعادية في المنطقة لتحقيق أهدافه الخاصة.

وأوضح قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية أن التحركات على حدود البلاد تظهر تخطيط العدو وتقوية المجموعات المعادية على الحدود، والتي بحسب التحقيقات التي تم إجراؤها، فإن الكيان الصهيوني يدعم فرق التخريب على الحدود والعمليات الإرهابية التي تتم في المخافر الحدودية.

وأشار قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية إلى أنه في العقد الماضي، كان جزء من الحدود محاطًا بعناصر مناهضة للثورة، وبفضل الوجود الفعال لحرس الثورة في تلك المناطق، تم تطهير العناصر المناهضة للثورة في الشرق والجنوب الشرقي من حدود إيران، وقال: بعد ذلك وقعت الحكومة العراقية أيضاً اتفاقية أمنية مع إيران لطرد العناصر المعادية للثورة وطردها من حدود هذين البلدين، وكان هذا أكبر انتصار للجمهورية الإسلامية.