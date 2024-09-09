بالفيديو.. قائد بكتيبة جنين يوجه رسالة لايران ومحور المقاومة

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الضفة الغربية.. كابوس كيان الاحتلال الإسرائيلي. وفي خطوة تفاقم هذه الكابوس، نظمت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس عرضا عسكريا مهييا في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم ومدينته، اثر عدوان عسكري استمر عدة أيام، تخلله ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى وهدم للبنية التحتية وتجريف للشوارع، بهدف إضعاف قدرات المقاومة في مخيمات الضفة الغربية.

مقاتلو الكتيبة وفي يومهم الثالث للتجوال على منازل شهداء الكتبية الذين ارتقوا في العدوان قدموا التهاني والتبريك لاسرهم. وأدوا قسم الوفاء لدماء الشهداء كما وجه قائد من كتيبة القدس تحية إلى محور المقاومة.

وقال قائد من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس "نشكر كل محور المقاومة لاسنادهم كل من اليمن والعراق ولبنان وايران "

ميدانيا وفي آخر تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم بلاطة شمالي الضفة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها تمكنوا من استهداف جنود الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص وخاضوا اشتباكات عنيفة معهم.

كما اقتحمت مجموعة من آليات الاحتلال، ترافقها جرافتان من النوع الثقيل، مدينة طولكرم وشرعت في تجريف البنية التحتية في منطقة العليمي، وسط تحليق طائرة استطلاع على ارتفاع منخفض.

قوات الاحتلال نفذت أيضا عملية اقتحام لمخيم بلاطة شرقي نابلس برفقة جرافة عسكرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع فلسطينيين.

وفي القدس المحتلة اقتحمت القوات الإسرائيلية بآليات مدججة شرقي المدينة لهدم عدد من منزل لعائل الخطيب ومنشآت فلسطينية أخرى بذريعة عدم وجود ترخيص للبناء. وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت لتفريق الفلسطينيين المحتجين على الاعتداء.