مفاجأت عن قبيلة البطل الأردني منفذ عملية معبر الكرامة

العالم _ الاحتلال

عززت العملية البطولية للمواطن الأردني ماهر الجازي على معبر اللنبي، أدلة قادة ومسؤولين في الكيان الصهيوني، على أن تصعيد الاحتلال في فلسطين المحتل يهدد بانتفاضة في الضفة الغربية ويرفع من منسوب ردود الفعل لدى الشعوب العربية والاسلامية ضد الكيان الاسرائيلي ومصالحه في العالم.

وقد أجمعت قراءات محللين ومراكز أبحاث إسرائيلية على أن العملية التي نفذها سائق الشاحنة الأردني على جسر الملك حسين، كانت مسألة وقت ليس إلا، وعزت تقديرات داخل كيان الإحتلال، العملية إلى تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية، واستمرار الحرب على غزة، وغياب أي أفق للهدنة، مع تواصل الاحتجاجات قرب السفارة "الإسرائيلية" في العاصمة الأردنية عمّان.

الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة اعتبر العملية انتصارا للمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني وكانت أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة.

ودعت حماس، الشعوب العربية والإسلامية إلى الانتفاض رفضاً للعدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.

الأردن أعلن أن الشهيد ماهر ذياب الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان جنوب عمّان هو منفذ عملية اللنبي. وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشهيد هو ضابط متقاعد أو مسرح من جهاز الشرطة الملكية.

وينتمي الشهيد الجازي إلى قبيلة الحويطات الشهيرة، وهو من نفس قرية الشيخ هارون الجازي الذي قاد المتطوعين في حرب العام 1948 وحارب الاستيطان الانكليزي وعمل تحت امرة الشهيد الشيخ عبد القادر الحسيني.

وشهيد عملية الكرامة هو أيضا من أسرة قائد معركة الكرامة عام 68، مشهور حديثة الجازي، أحد أشهر القادة العسكريين الأردنيين والعرب. وتنتشر عشيرة الحويطات في جنوب الأردن وشمال السعودية والنقب وسيناء ومصر.

بدوره خرج الشعب الأردني في مسيرات حاشدة من المسجد الحسيني وسط عمان القديمة، لإقامة ما وصفها بزفة شهيد، مثنيا على العملية البطولية للشهيد الجازي. واطلقت الحركة الإسلامية المسيرات تحت شعار 'من الكرامة للكرامة'. وقال نشطاء أردنيون إن أجهزة الأمن منعت المشاركين في المسيرة من إدخال السيارة التي تحمل مكبرات الصوت.