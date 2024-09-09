استقبال جثامين 163 شهيدا في ثلاثة محاور حدودية للبلاد

العالم - ايران

واوضح العميد محمد باقر زاده إن جثامين 163 شهيداً من شهداء حقبة الدفاع المقدس، والتي تم العثور عليها خلال عمليات البحث الأخيرة، سيتم استقبالها وتوديعها من 3 محاور في الشمال الغربي (سردشت، قرية دوليتو)، والغرب (حدود مهران)، والجنوب (حدود شالمجة) .

يشار الى ان حقبة الدفاع المقدس هي الحقبة التي شن نظام البعث البائد هجومه علي ايران في سبتمبر عام 1980، واستمرت لحوالى ثماني سنوات .

زدخل نظام البعث البائد الحرب بمساندة عالمية وكانت مختلف الدول الغربية والعربية تمنحه الإمكانيات العسكرية والدفاعية، وكذلك أحدث الوسائل والمعدات. فضلا عن المساعدات العسكرية كانت تقدم مختلف المساعدات الاقتصادية للعراق.

وباختصار فان نظام الطاغية صدام حصل أنذاك على الدعم من 80 دولة ولكن رغم ذلك لم تفقد ايران شبرا من ترابها وذلك بفضل الدماء الطاهرة لشهدائها الذين سقطوا صرعى للدفاع عن حياض الوطن .

وانتهت الحرب في 20 آب 1988، بقرار مجلس الأمن رقم 598، الذي قَبِلَهُ الطرفان ، وتم تحديد العراق بانه الطرف المعتدي في 11 كانون الأول/ديسمبر 1991.