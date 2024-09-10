رسائل العدوان الإسرائيلي على سوريا في هذا التوقيت

العالم - العين الاسرائيلية

ويرصد البرنامج الإعتداءات الإسرائيليه على سوريا والغارات التي شنها الطيران الحربي على مناطق عدة أبرزها منطقه مصياف، حيث أصيب مركز عسكري سوري والتي أدت الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وحول الرسالة التي أردها العدوان الإسرائيلي توجيهها من خلالها الإعتداء على مركز سوري عسكري علما أنها المرة الأولى التي يعترف فيها الإعلام العبري الرسمي بمسؤوليته عن شن هذا الإعتداء، أكد نبيه عواضه المتابع للشأن الإسرائيلي أن هذا الأمر يندرج ضمن المصادقة التي حصلت على خطط الشمال وفق المفهوم الإسرائيلي والتي أصبحت اليوم بيد نتنياهو بعد أن حولت من قبل الحكومة الإسرائيلية الموسعه قبل عدة اسابيع، وأصبحت اليوم بيد نتنياهو بمفهوم بهذا النوع من الغرض.

ونوّه عواضة إلى أنه من اللافت أنها كانت مكثفة وانها متتالية، واستخدم فيها لأول مرة الطائرات المسيّرة واستهدفت منطقتين منطقه تعتبر منشأة مدنية، ومنشأة عسكرية باستهدافات مركزة، وبالتالي أراد العدو أن يوجّه رسالة من أنه بهذا الإطار جاهز أكثر باتجاه توسيع رقعة الإشتباكات أو رقعة الحرب، وهو عمليا يعني كما يقول نتنياهو بأنه يقاتل على عدة جبهات.

ولفت عواضة إلى أن الرسالة السياسية الأهم هي أن الفشل الذي مني به الإحتلال في منطقة غزة، ولم يستطع أن يحقق الهدف الكبير اضافه الى حالة المقاومة الموجودة في داخل الضفة الغربية يلجأ اليوم الى توجيه رسالة سياسية.



وحول شن العدوان في هذا التوقيت أوضح عواضة إلى أن هناك مشكلة كبيره تتعلق بالتفاوض والوصول الى إتفاق في قطاع غزة، ويريد الإحتلال أن يستثمر الوقت المتاح له بفتح جبهة أخرى أو الضغط من خلال هذا النوع من العمليات.

وألقى البرنامج الضوء على الشمال الفلسطيني المحتل وحرب الاستنزاف التي يخوضها حزب الله ضد الكيان الإسرائيلي بكامله كما تقول محللة عسكرية إسرائيلية وهي تتواصل رغم وعود نتنياهو وغالانت بحسم الأوضاع هناك وإعادة المستوطنين من الشمال.

كما بحث البرنامج في عملية الكرامة التي كانت محطة تساؤلات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلي عن تداعياتها وعن مصير"إتفاقية وادي عربة" بين الأردن والكيان الإسرائيلي.

ضيف البرنامج:

-نبيه عواضه المتابع للشأن الإسرائيلي.

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