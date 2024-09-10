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بالفيديو.. مشاهد حصرية من مسيرة القائد الكبير لحزب الله فؤاد شكر

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

عرضت قناةُ المنار مشاهد خاصة تحكي بعضاً من حضور الشهيد القائد الكبير السيد فؤاد شكر، الى جانب اخوانه في العملِ المقاوم، وذلك في ذكرى اربعين يوماً على استشهاده اثر غارة اسرائيلية في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - لبنان

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