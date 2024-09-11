بين طيات زيارة بزشكيان.. عائلة المعتقل نوري تطالب العراق بالإفراج عنه

العالم _ ايران

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محمد رضا نوري المستشار الإعلامي والملقب بالجهادي أبو عباس يقبع في السجون العراقية أکثر من 17 شهرا وسط ظروف صعبة .

هذا المواطن الإيراني الذي قاتل داعش دفاعا عن العتبات المقدسة، وكان عنصرا فاعلا في محور المقاومة وسوريا هو رهن السجن بتهمة ألصقتها واشنطن به بعد مقتل مواطنها ستيفن إداوارد ترويل في منطقة الكرادة في بغداد عام 2020.

وقالت زوجة المعتقل محمد رضا نوري، بشرى سعد، لمراسل العالم: "بعد أن انتهت المواجهات مع داعش، كان هناك ترجيح من قبل الشهيد الحاج قاسم سليماني إضافة إلى دعوة رسمية من الحكومة العراقية للحاج ابو عباس، محمد رضا نوري، من أجل العمل في العراق كمستشار إعلامي وثقافي للحشد الشعبي، وكان نوري ناجحا جدا في عمله نظراً لتعلقه بالشعب العراقي واعتقاده بأن حب الامام الحسين يجمع البلدين، اضافة لتمسکه بهذا الشعار الکبير"ايران والعراق، لايمکن الفراق".

اتهام وصفه مساعد الشؤون الدولية للسلطة القضائية الإيرانية غريب آبادي بأنه لا أساس له من الصحة، ومثال للاعتقال التعسفي.

طيلة الفترة الماضية مارست واشنطن ضغوطا على العراق من أجل تسليمه لها، الأمر الذي رفضه القضاء العراقي بعد أن أسقط عنه تهمة الإرهاب. وتطالب إيران العراق بتسليم مواطنها محمد رضا نوري بناء على اتفاقية تبادل السجناء المبرمة بين البلدين.

وقالت زوجة المعتقل محمد رضا نوري لمراسل العالم: "نطالب الحكومة العراقية أن تتكلل العلاقة الجميلة والاحترام المتبادل بين إيران والعراق بعودة الحاج أبو عباس إلى إيران وعائلته وأطفاله، كانت هذه الفترة قاسية جدا على أطفاله ووالدته المريضة، نحن نتمنى أن يعود لإيران بأقرب وقت ممكن وبشكل قانوني."

تعقد الكثير من الآمال على زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى بغداد لطرح قضيه المعتقل نوري على المسؤولين العراقيين، على أمل التعاطي الإيجابي من السلطات العراقيه وإطلاق سراحه في المستقبل المنظور.