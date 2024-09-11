شهداء في قصف جوي على طوباس والإحتلال يحظر التجوال

العالم - خاص بالعالم

وأشار الأسعد إلى أن مدينة طوباس المدينة الآن تخضع لحظر التجوال، وبالتالي قاموا بعزل المستشفى الوحيد في طوباس"مستشفى طوباس الحكومي"عن المحيط، منوها إلى وجود صعوبة في إيصال جثامين الشهداء والجرحى الى المستشفى، مما ادى الى استشهاد خمسة من أبناء محافظة طوباس عندما قامت احدى المسيّرات الإسرائيلية بقصفهم قرب مسجد التوحيد وما زالت العملية العسكرية مستمرة في محافظة طوباس وإغلاق كل المحاور المؤدية الى مدينه طوباس مركز المحافظة. وبالتالي هناك إضراب عام وشامل وحداد على أرواح شهدائنا في محافظه طوباس.

وكان قد استشهد خمسة شبان وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، التي حاصرها الاحتلال وحظر التجوال فيها.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، ونقلهم إلى المستشفى، وهم: محمد سعيد حسين صوافطة (١٩ عاما)، مجد برهان جميل صوافطة (٢٣ عاما)، قيس صائب راتب صوافطة (٢٤ عاما)، ياسين أحمد علي صوافطة (٢٢ عاما)، طلبة محمود جميل بشارات (١٨ عاما) ، في حين تواصل قوات الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باقي المصابين في الموقع المستهدف.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مستشفى طوباس التركي الحكومي كما عززت وجودها العسكري في محيط المدينة، ما أدى إلى تصاعد حالة التوتر بين الأهالي.

وجاء القصف خلال عدوان واسع شنته قوات الاحتلال على مدينة طوباس، فجر اليوم، تضمن فرض حظر التجوال على المدينة، والتمركز في المناطق الشمالية منها، ودفع جيش الاحتلال بآليات وجرافات إلى المدينة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...