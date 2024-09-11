شاهد: كاميرا العالم توثق مجزرة ’مدرسة الجعوني’ المروعة بقطاع غزة

العالم - خاص العالم

هذه المرة تختلف الصورة، حيث استهداف الاحتلال مركز لاحدى الفصول الدراسية ومكان التخزين الذي يتواجد في هذا المبنى ما اسفر عن سقوط 10 شهداء.

جيش الاحتلال الاسرائيلي في وسط النهار استهدف هذه المدرسة التي يتواجد بها اعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين واستهدفت مرارا وتكرارا، مشاهد صعبة للدمار مشاهد الدماء على الارض رائحة الموت هنا في هذه المنطقة كبيره جدا. ومن كان يتواجد هنا هم فقط مسؤولون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

جيش الاحتلال الاسرائيلي يتجاوز كل الخطوط الحمراء في استهدافه لهذه المدارس ومراكز الايواء والخيام كل مناطق قطاع غزه ولكن هذه المرة على النصيرات.

مشاهد الوداع هي المشاهد الحاضرة الثابتة في كل مجزرة اسرائيلية في مناطق مختلفة. مجزرة الجعوني الجديدة خلفت عدد من الشهداء والجرحى هي الشاهد الوحيد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

صورة صعبة. وايضا جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة التي لم تتوقف منذ بداية هذه الحرب على مناطق مختلفة من القطاع .