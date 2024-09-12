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الرئيس الإيراني: ما يجري في غزة كارثة إنسانية

الرئيس الإيراني: ما يجري في غزة كارثة إنسانية
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية، كون لدى بلاده حدود مشتركة وعلاقات كبيرة، مؤكدا على تقوية الأواصر مع العراق ، واصفا ما يجري في غزة بـ"الكارثة الإنسانية".

العالم - ايران

وقال بزشكيان في مقابلة خاصة مع العراقية الإخبارية ، أن "سبب اختيار العراق أولى زياراته الخارجية، كون لدى بلاده حدود مشتركة وعلاقات كبيرة"، مؤكداً أنه "لا بد من الوحدة والتكاتف أمنياً من أجل إزالة المعوقات".

وبين الرئيس الإيراني، أن "أمن زائري الأربعينية مسؤولية مشتركة بين العراق وإيران".

وأضاف، أن "ما يجري في غزة كارثة إنسانية"، مشدداً على "ضرورة وضع حد للكيان الصهيوني ومنع استهداف الشعب الفلسطيني ".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يرتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "أهمية إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني".

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