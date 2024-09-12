حرس الثورة الاسلامية ينفي مزاعم أسر عسكريين إيرانيين بسوريا

العالم- ايران

بعد انتشار مزاعم عن استهداف مستشارين إيرانيين في الاعتداء الإسرائيلي على مصياف في سوريا، اصدر حرس الثورة الإسلامية في إيران بياناً فنذ فيه أكاذيب الاحتلال.

وأكد حرس الثورة كذب الادعاءات الإسرائيلية، مشدداً على أنه "لم يكن هناك أي مستشارين إيرانيين في موقع مصياف، الذي يوجد فيه الجيش السوري، وأن أي مزاعم بشأن أسر أو إصابة قوات إيرانية في الموقع كاذبة بالمطلق".

وفي وقت سابق ، نفت السفارة الإيرانية في دمشق مزاعم وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ عناصر هذا الكيان انزال جوي ليلة العدوان على منطقة مصياف السورية.

وقالت السفارة الإيرانية في دمشق في منشور على منصة "إكس": بعد 11 شهراً من الإخفاق، الكيان الصهيوني محبط لدرجة لا يرى أي سبيل لإنقاذ نفسه سوى قتل الأطفال ونشر الأكاذيب.

وأضافت، ندين جريمة الكيان في قصف مصياف السورية والذي لم يمس أي من المستشارين الإيرانيين، ونعلن بأن ادعاءات الكيان كاذبة، ولا ينشرها سوى وسائل إعلام مجهولة وهي أبواق الكيان.