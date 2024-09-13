الضفة الغربية تشتعل.. 700 شهيد منذ السابع من أكتوبر

العالم - خاص بالعالم

وفي آخر التطورات، داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي أحياء في مدينة نابلس شمالي الضفة وعزبة الجراد ومخيم نور شمس في مدينة طولكرم وبلدتي عنبتا وبلعا شرقي المدينة، لكنها واجهت تصديا من قبل الفصائل الفلسطينية في طولكرم وأجبرت القوات المقتحمة على الانسحاب من مدينتي طولكرم ونابلس بعدما اعتقلت شابين، مخلفة ورائها دمارا واسعا في البنى التحتية والمحال التجارية واستشهاد ثلاثة مقاومين من كتائب سرايا القدس.

وفي طوباس، واصلت قوات الاحتلال حملتها العسكرية على المحافظة حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، وهدمت منازل وسط تحقيقات ميدانية مع الأهالي، لكن المقاومة الفلسطينية لم تقف مكتوفة الأيدي حيث اعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في كتيبة طوباس تصدوا للقوات والآليات الإسرائيلية في محاور القتال المختلفة، كما أعلنوا عن تفجير عبوة معدة سابقا في مركبة عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة، بينما أعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذ عملية نوعية أوقعت فيها بقوة اسرائيلية في كمين محكم بالقرب من ديوان المسلماني من نقطة صفر بالأسلحة الرشاشة مؤكدة وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم لم تسلم ايضا من الاقتحامات كما مدينة الخليل التي داهم فيها جيش الاحتلال واقتحم بآلياته بلدة الظاهرية جنوب المدينة ونشر جنوده في أحياء البلدة لتدور مواجهات مع الشبان الفلسطينيين التي أصيب فيها عدد منهم بجروح.

وبحسب المؤسسات الرسمية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى أكثر من 700 شهيد إضافة إلى نحو خمسة آلاف و700 مصاب، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.