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تشيلي تنضم لقضية الإبادة الجماعية في غزة ضد الكيان الاسرائيلي

تشيلي تنضم لقضية الإبادة الجماعية في غزة ضد الكيان الاسرائيلي
الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت محكمة العدل الدولية أن تشيلي أبلغتها بطلب انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

العالم - فلسطين المحتلة

وأشارت المحكمة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، إلى تلقيها طلب انضمام تشيلي إلى القضية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.

وذكرت أن سبب طلب تشيلي الانضمام هو "رغبتها في عرض آرائها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بهذه القضية".

وأشارت إلى أن تشيلي أكدت في طلبها على أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص استخدام كبار المسؤولين الإسرائيليين تصريحات ترتبط بالإبادة الجماعية.

ودعت المحكمة جنوب إفريقيا والكيان المحتل لفلسطين إلى تقديم آراء مكتوبة بشأن إعلان طلب انضمام تشيلي.

وأصبحت تشيلي الدولة الثامنة التي تعلن انضمامها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بعد فلسطين نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

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