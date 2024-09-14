جريمة اسرائيلية متعمدة لتعطيل عمليات انقاذ المصابين في غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح، ان طيران الاحتلال الاسرائيلي استهدف نقطة لتكرير السولار وتعبئته وهي خاصة بالدفاع المدني في مدينة غزة.

وأضاف مراسل العالم ان هذه الغارة أدت لاستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين واصابة عدد آخر نقلوا جميعاً الی مستشفی المعمداني في مدينة غزة.

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وأكد مراسل قناة العالم ان جيش الاحتلال استهدف هذه النقطة لتدمير قدرات الدفاع المدني، لأن الاحتلال يمنع وصول السولار والوقود الی شمال قطاع غزة ومع تدمير هذه النقطة التي تعتبر نقطة رئيسية لاعادة تكرير السولار وانتاجه للسيارات الخاصة بعمل الاحتلال المدني، دمر الاحتلال قدرات الدفاع المدني لمنعهم من القيام بإنقاذ المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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