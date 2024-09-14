هكذا رد عراقجي على العقوبات الجديدة ضد إيران

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح له اليوم السبت، على الدول الغربية أن تعلم ومن المستغرب أنهم لايزالون لا يعلمون أن العقوبات هي أداة فاشلة، لا يمكنهم عن طريق العقوبات فرض سياساتهم في المجال النووي أو أي مجال آخر.

وأضاف، إن العقوبات تجربة فاشلة، ومن المستغرب أنهم لا يزالون يعقدون الأمل على تلك التجربة الفاشلة. إنهم يتبعون طريقا فاشلا بينما الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتبع دائما طريقها الصحيح.

وتابع، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة بقوة في مسيرها. ونحن مستعدون للحوار البناء، ولكن ليس الحوار تحت التهديد والضغوط.

وأضاف، لم نترك أبدا الحوارات البناءة للتوصل إلى تفاهم مشترك للقضايا العالقة ونحن مستعدون، ولكن الحوار يجب أن يكون على أساس الاحترام المتبادل وليس على أساس التهديد والضغوط.

وتابع وزير الخارجية: العقوبات أداة ضغط ومواجهة وليست أداة تعاون، وهي أداة فاشلة ولم تتمكن من إثبات فعاليتها عمليا.

وأشار عراقجي إلى أن الدول التي فرضت علينا عقوبات على استيراد الأسلاك الشائكة يوما ما، وصلت الآن إلى مرحلة تزعم فيها أن إيران تصدر أسلحة متطورة!. كل هذا هو نتيجة العقوبات.

وقال عراقجي: من المستغرب حقاً أنهم ما زالوا يتبعون هذه التجربة الفاشلة. أنصحهم بتغيير مسارهم.