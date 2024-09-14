كنعاني: القائمون على "العقوبات" تلقوا ردهم عبر اطلاق القمر الاصطناعي الايراني

العالم - ايران

واضاف كنعاني في تدوينة نشرها، اليوم السبت، عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي : انني اتقدم بالتهاني بعد اطلاق القمر الاصطناعي البحثي "جمران -1" بواسطة ناقل الاقمار الاصطناعية "قائم – 100" ووضعه بنجاح على مدار الارض بمسافة 550 كلم، من جميع الايرانيين الاعزاء والعلماء والباحثين، لاسيما القائمون على هذا الانجاز المشرف.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية،وفقا لارنا، على ان "ايران باعتبارها لاعبا قويا وحكيما، مستعدة للتعامل البناء، ويجدر بهؤلاء ان تتسم الفاظهم وسلوكهم بالعقلانية".

علما ان القمر الاصطناعي الايراني "جمران – 1"، انطلق صباح اليوم السبت باتجاه الفضاء الخارجي، حيث توقف بنجاح على مدار 550 كلم من الارض، وقام بارسال اشاراته الاولى.