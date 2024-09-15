تعيين كاظم غريب آبادي نائبا للخارجية الإيرانية بالشؤون القانونية والدولية

العالم – إيران

وشغل غريب آبادي سابقا مناصب؛ نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون القانونية والدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في البلاد، وسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى هولندا والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في لاهاي، والسفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومستشار وزير الخارجية للشؤون النووية وأمين لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي قرار آخر، عيّن وزير الخارجية، رضا نجفي النائب السابق لوزارة الخارجية في الشؤون القانونية والدولية بمنصب مستشار الوزير.