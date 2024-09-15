الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تعيين كاظم غريب آبادي نائبا للخارجية الإيرانية بالشؤون القانونية والدولية

تعيين كاظم غريب آبادي نائبا للخارجية الإيرانية بالشؤون القانونية والدولية
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد قرارا عيّن بموجبه كاظم غريب آبادي نائبا له للشؤون القانونية والدولية.

العالمإيران

وشغل غريب آبادي سابقا مناصب؛ نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون القانونية والدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في البلاد، وسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى هولندا والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في لاهاي، والسفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومستشار وزير الخارجية للشؤون النووية وأمين لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي قرار آخر، عيّن وزير الخارجية، رضا نجفي النائب السابق لوزارة الخارجية في الشؤون القانونية والدولية بمنصب مستشار الوزير.

روابط ذات صلة

غريب آبادي يدعو لدخول فريق تحقيق دولي إلى سجن سدي تيمان لتوثیق جرائم الصهاينة

غريب آبادي: إسرائيل أظهرت طبيعتها الإجرامية جليا بالهجوم الوحشي على مدرسة التابعين